Emanuel Buddensiek ist neuer Franchiseleiter bei Vergölst (FOTO)

Hannover (ots) - Mehr als 250 Werkstätten sind deutschlandweit Teil des

Franchise-Netzwerks von Vergölst. Neben exklusiven Einkaufskonditionen

profitieren sie von der Bekanntheit der Marken Vergölst und Continental sowie

von einer persönlichen Betreuung auf Augenhöhe durch den Innen- und Außendienst.

Diese beiden Bereiche werden seit dem 1. Juli 2023 von Emanuel Buddensiek

geleitet. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Krikken an und berichtet

direkt an Vergölst Geschäftsführerin Frauke Wieckberg.



Vor 14 Jahren begann die berufliche Laufbahn von Buddensiek im Continental

Konzern: Der heute 34-jährige absolvierte von 2009 bis 2012 sein duales Studium

im Bereich Business Administration mit Schwerpunkt auf Marketing und

Controlling. Im Anschluss folgte eine Anstellung in der Konzern

Unternehmenskommunikation - inzwischen Group Communications. Hier lag sein

Aufgabengebiet vor allem in der Online-Kommunikation mit Fokus auf digitalem

Produktmanagement.