JEFFERIES stuft BMW auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Anhebung der Jahresprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. "Verwirrend und negativ", lautete am Dienstag ein erstes Fazit des Analysten Philippe Houchois. Im zweiten Quartal habe die Marge im Autogeschäft mit 9,2 Prozent seine Schätzung von 10 Prozent verfehlt. Negativ wertete der Experte auch die Prognose für den Free Cashflow; sie deute auf den Aufbau von Lagerbeständen hin. Zudem habe es zum chinesischen Absatzmarkt keine Aussagen gegeben./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 04:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 04:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,21 % und einem Kurs von 103,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m