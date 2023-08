Vox erstmals zweitstärkster Privatsender in allen Zuschauergruppen

KÖLN (dpa-AFX) - Der TV-Kanal Vox ist im Juli zum ersten Mal zweitstärkster deutscher Privatsender in allen Zuschauergruppen gewesen. Das berichtete der Medienkonzern RTL am Dienstag. Das gelte "in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (6,5 Prozent Marktanteil), der 14- bis 49-Jährigen (Marktanteil 7,4 Prozent) und bei den Gesamtzuschauenden (Marktanteil 4,8 Prozent)". Die Quoten werden in Deutschland von der AGF Videoforschung gemessen. Wie der Branchendienst dwdl.de unter Berufung auf AGF-Material berichtete, ließ Vox erstmals überhaupt ProSieben bei den 14- bis 49-Jährigen hinter sich. Diese Gruppe gilt als besonders attraktiv für Werbung.

