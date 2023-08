Ausbildungs- und Studienstart 2023 Lidl bildet über 3.000 Nachwuchstalente aus (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Für über 3.000 junge Menschen beginnt bei Lidl in

Deutschland ein neuer Lebensabschnitt. Je nachdem in welcher Region sie sich

befinden, startet ihre Ausbildung entweder heute oder am 1. September. Wenn sie

sich für ein duales Studium entschieden haben, geht dieses am 1. Oktober los. An

ihrem ersten Tag lernen sich die Neulinge in einer Einführungsveranstaltung

untereinander kennen und werden durch ihre Ausbildungsbetreuer willkommen

geheißen. Von Anfang an steht ihnen ebenfalls ein Pate während der gesamten

Einarbeitungszeit zur Seite, der die neuen Kollegen bei allen Fragen rund zur

Arbeitsorganisation und zum Arbeitsalltag unterstützt.



Ausbildungs- und Studienvielfalt