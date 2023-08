Svetlana Libich auf dem IMPULS 4 INVEST in Düsseldorf Immobilieninvestorin teilte an eigenem Ausstellerstand ihre Expertise (FOTO)

Bremen (ots) - Die Immobilieninvestorin Svetlana Libich war vom 19. bis 20. Mai

2023 mit einem eigenen Ausstellerstand auf dem IMPULS 4 INVEST in Düsseldorf

vertreten. Der zweitägige Investmentkongress, mit Live-Vorträgen, Q&A-Runden,

Informationsständen und vielen Möglichkeiten zum Netzwerken richtete sich an

alle Interessierten, mehr darüber erfahren wollten, welche Investmentstrategien

zu ihnen passen, wie sie ihren Erfolg und ihre Rendite durch Investitionen -

beispielsweise durch Svetlana Libichs Sondervermietungsstrategie an große Firmen

- steigern können und wie sie ihr Investmentportfolio erweitern können.



Svetlana Libich: "In diesen turbulenten Zeiten, in denen exzellente

Investmentstrategien heißbegehrt sind, bot das IMPULS 4 INVEST allen

Interessierten die Möglichkeit, ihr Netzwerk aktiv zu erweitern und sich über

aktuelle Investmentmöglichkeiten auszutauschen. Hier lernten die Teilnehmer

Investments und Erfolgsfaktoren kennen, die den Unterschied machen - die

perfekte Gelegenheit für alle, die unabhängig von ihrem Erfahrungslevel ihr

Wissen erweitern und ihr Portfolio diversifizieren möchten. Ich bin stolz

darauf, Teil dieses Events gewesen zu sein und darauf, dass ich die Besucher an

meiner Expertise teilhaben lassen konnte."