IDnow erhält die Sicherheitsbestätigung der ANSSI für die PVID-Zertifizierung für seine Identitätsservices IDCheck.io und VideoIdent

München (ots/PRNewswire) - Die von der ANSSI ausgestellten PVID-Zertifizierungen

für den automatisierten Identitätsnachweisdienst IDCheck.io und das auf

Videochat basierende VideoIdent sind ein wichtiger Schritt in dem Bestreben von

IDnow, der führende europäische Akteur auf dem Markt für digitale Identitäten zu

werden.



IDnow (https://www.idnow.io/de/) , ein führender europäischer Plattformanbieter

für Identitätsnachweise, hat für seinen IDCheck.io Identity Proofing Service und

für VideoIdent Qualified Electronic Signature die PVID-Zertifizierung (https://w

ww.ssi.gouv.fr/entreprise/produits-certifies/prestataires-de-verification-dident

ite-a-distance-pvid/) zur Fernidentifizierung ( prestataire de verification

d'identité à distance ) auf dem Niveau "substantiell" erhalten. Die

Zertifizierung markiert den Höhepunkt der monatelangen Zusammenarbeit und des

Engagements aller Teams und steht symbolisch für das Bestreben des Unternehmens,

seinen Kunden Lösungen anzubieten, die sicher sind und den französischen

Vorschriften vollständig entsprechen.





PVID: Europäische Führungsrolle bei der digitalen und finanziellen SicherheitIn einer digitalisierten Gesellschaft, in der die meisten Transaktionenmittlerweile aus der Ferne durchgeführt werden, ist das Risiko desIdentitätsdiebstahls insbesondere im Banken- und Finanzsektor gestiegen. Ausdiesem Grund hat die Nationale Agentur für die Sicherheit vonInformationssystemen ( Agence nationale de la sécurité des systèmesd'information , ANSSI) einen Rahmen geschaffen, der strengere Anforderungen anAnbieter von Identitätsprüfungen stellt. Der neue Standard ebnet ausgewähltenIdentitätsanbietern den Weg zu einer wirksamen Betrugsbekämpfung - einem derZiele der strengen Geldwäschegesetze (GwG) in Frankreich und ganz Europa. PVIDerhöht damit die Cybersicherheitsstandards für traditionelle und digitaleFinanzdienstleistungen sowie für Treuhanddienste.Der im März 2021 eingeführte PVID-Standard zertifiziert Anbieter, die in derLage sind, Identitätsüberprüfungen anzubieten, wie sie in der europäischenVerordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS)definiert sind. Während die eIDAS-Verordnung europäische Sicherheitsniveausfestlegt, um die Gleichwertigkeit einer persönlichen Verifizierung fürverschiedene Anwendungsfälle zu erreichen, setzt PVID diese Sicherheitsniveausum, um ein konformes digitales Onboarding für Banken und andereFinanzdienstleister in Frankreich zu ermöglichen.Die Zertifizierung, die für zwei Jahre ausgestellt wird, ermöglicht es den starkregulierten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, auf ein robustes und