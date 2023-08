Energiepreise in Deutschland viel zu hoch, Verband warnt vor den einschneidenden Folgen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Produktion verringert sich deutlich um 21 Prozent

- Umsatz bricht um 25 Prozent ein

- Konjunkturelle und strukturelle Probleme gleichzeitig

- Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Energiekosten akut gefährdet

- Verband fordert wettbewerbsfähigen Industriestrompreis und Beibehaltung

Strompreiskompensation



Die deutsche Zellstoff- und Papierindustrie steht vor grundlegenden

Veränderungen. Der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE zeigt mit seiner aktuellen

Halbjahresbilanz 2023 eine alarmierende Situation auf. Im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum weist die Gesamtproduktion in Deutschland einen Rückgang um

fast 21 Prozent auf. Der Absatz sank um 19,1 Prozent, der Umsatz reduzierte sich

überproportional um 25 Prozent. Im Vergleich der Zahlen mit anderen europäischen

Ländern ist die Produktion in Deutschland mit zusätzlich minus 5,7 Prozent noch

deutlich rückläufiger. In der Rezession wird weniger gekauft, verpackt und

transportiert. Neben den grafischen Papieren bekommen dies vor allem Karton und

Pappe zu spüren, die zuletzt noch von einem starken Onlinehandel profitieren

konnten und grundsätzlich zu den Digitalisierungsgewinnern zählen.