Frankfurt am Main (ots) -



- Kredithürde im Mittelstand im zweiten Quartal unverändert hoch

- Großunternehmen spüren nach Erleichterungen zu Jahresbeginn wieder

restriktiveres Bankenverhalten

- Sowohl mittelständische als auch große Unternehmen mit - wenn auch geringen -

Zuwächsen bei Kreditnachfrage



Nach den Erleichterungen beim Finanzierungszugang zu Jahresbeginn waren die

Finanzinstitute in Deutschland im zweiten Quartal bei Kreditgesuchen ihrer

Firmenkunden wieder vorsichtiger, wie die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde zeigt.

Dabei empfanden im Mittelstand nahezu gleich viele Unternehmen wie im Vorquartal

das Bankverhalten bei Kreditverhandlungen als restriktiv. Mit 25,6% (+0,1

Prozentpunkte) liegt ihr Anteil weiter auf überdurchschnittlichem Niveau. Bei

den Großunternehmen kam es nach dem deutlichen Rückgang der Kredithürde im

Vorquartal nun zu einer Gegenbewegung nach oben auf 17,9% (+3,4 Prozentpunkte).





Im Mittelstand nivellierten sich die Unterschiede zwischen denWirtschaftsbereichen. Positiv entwickelte sich der Kreditzugang für die kleinenund mittleren Dienstleister, bei denen die Banken zuvor besonders strengeMaßstäbe bei der Kreditvergabe angelegt hatten. Die Kredithürde für dieseUnternehmensgruppe sank um 4,9 Prozentpunkte auf 26,5%. Hier spiegelt sich diederzeit bessere wirtschaftliche Lage in den Dienstleistungsbranchen wider, diedazu beiträgt, verbleibenden finanziellen Belastungen der Pandemiezeit weiterabzubauen. Bei den Großunternehmen gibt es einen Lichtblick für das Baugewerbe:Die Kredithürde für die besonders stark von straffer Vergabepolitik betroffenengroßen Bauunternehmen ging um 15,8 PP auf 30,9 % zurück.Der Anteil der Unternehmen, die überhaupt Kreditverhandlungen mit Bankenführten, stieg im zweiten Quartal in beiden Größenklassen an, blieb aber jeweilsunterhalb des langfristigen Durchschnitts. So legte die Quotekreditinteressierter Großunternehmen gegenüber dem Vorquartal um deutliche 3,0Prozentpunkte auf 31,6 % zu. Auch unter den kleinen und mittleren Unternehmen(KMU) sprach ein höherer Anteil von 21,6% mit ihren Banken über eine möglicheKreditaufnahme. Der Zuwachs war mit 0,7 Prozentpunkten nur gering, aber immerhinder zweite in Folge."Im zweiten Quartal zeichnet sich bei weiterhin herausforderndenKreditzugangsbedingungen eine vorsichtige Belebung bei der Nachfrage vonUnternehmen nach Bankdarlehen ab. Das spricht dafür, dass sich dieKreditaufnahme trotz des markanten Zinsanstiegs im letzten Jahr stabilisierendürfte und ein ähnlicher Einbruch wie bei den privaten Wohnungsbaudarlehenvermieden werden kann", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW."Trotz des schwachen konjunkturellen Umfelds gehe ich auch deshalb weiter davonaus, dass es bei den Unternehmensinvestitionen 2023 für ein moderates Plusreichen wird. Angesichts des hohen Investitionsbedarfs für Digitalisierung undKlimaneutralität ist das eine gute Nachricht."Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unterhttp://www.kfw.de/kredithuerdePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: mailto:Christine.Volk@kfw.de, Internet: http://www.kfw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5571040OTS: KfW