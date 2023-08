Alle linearen TV-Sender und mehr VoD-Inhalte Seven.One Entertainment Group und Vodafone Deutschland erweitern Partnerschaft

Unterföhring/Düsseldorf (ots) - Die Seven.One Entertainment Group und Vodafone

Deutschland setzen ihre langjährige Partnerschaft fort. Basis hierfür ist ein

neuer, umfassender Distributionsvertrag. Dadurch sind die Inhalte der Seven.One

Entertainment Group langfristig über das GigaTV-Angebot via Kabel,

Breitband-Anschluss und mobil verfügbar. Vodafone versorgt allein im Festnetz

rund 13 Millionen TV-Haushalte.



Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht neben der linearen Verfügbarkeit aller

Sender der Seven.One Entertainment Group die verstärkte Zusammenarbeit bei

innovativen digitalen Produktangeboten: So werden Vodafone-Kund:innen zukünftig

auch noch mehr Inhalte der Seven.One Entertainment Group bis zu 30 Tage nach der

TV-Ausstrahlung on-demand bei GigaTV sehen können. Zusätzlich stehen den

Zuschauer:innen auch in den nächsten Jahren zahlreiche TV-Komfortfunktionen wie

Instant Restart, Pause- und Aufnahmemöglichkeiten zur Verfügung und sorgen so

für volle Flexibilität. Gleiches gilt für den mobilen Empfang über die

GigaTV-App.