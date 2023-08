enomyc berät den Beleuchtungsspezialisten SBF AG bei seiner Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit der Akquisition der AMS Software & Elektronik GmbH durch die

börsennotierte SBF AG hat enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für

den Mittelstand, ein weiteres Buy side-Mandat erfolgreich abgeschlossen. Der in

Leipzig ansässige Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge,

Kommunen, Bahn und die Industrie übernimmt 100 Prozent der Anteile der AMS. Mit

der Übernahme setzt SBF seine Wachstumsstrategie fort.



Seitens enomyc hatten Robert Neufeld, Head of M&A, sowie Dr. Tim Bauer als

verantwortlicher Projektleiter die Suche nach einem geeigneten Target für die

börsennotierte SBF AG betreut. Im Zuge der Transaktion erwirbt die SBF AG (ISIN:

DE000A2AAE22; nachfolgend "SBF") alle Anteile der AMS Software & Elektronik GmbH

(nachfolgend "AMS) vom bisherigen Gesellschafter. Der Kaufpreis liegt im

niedrigen einstelligen Millionenbereich und wird aus bestehenden liquiden

Mitteln sowie einem Bankdarlehen finanziert. Der Firmengründer und

Geschäftsführer Ivan Bajic wird weiterhin in der Geschäftsführung von AMS tätig

sein. Die Transaktion steht unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und

wird für das dritte Quartal 2023 erwartet.