JPMORGAN stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Erhöhung Jahresprognosen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Profitabilität im Autogeschäft liege im zweiten Quartal unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Grund seien höhere Gewährleistungskosten, über die man in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal sprechen müsse. Auch habe der Autobauer die Prognose für den freien Mittelzufluss um rund eine Milliarde Euro reduziert infolge höherer Lagerbestände und Kapitalanforderungen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 09:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 09:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 104,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m