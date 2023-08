BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 427 auf 443 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kosmetikhersteller habe das Wachstum in den vergangenen Jahren auf eine breitere Basis gestellt, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke in den USA, in Europa und Lateinamerika bedeute, dass die Franzosen ein Wachstum aus eigener Kraft von zehn Prozent verzeichnen könnten und das mit minimalem Beitrag aus China. Dies lasse die Gewinnentwicklung und -qualität besser vorhersehen./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 08:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 417,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 443

Kursziel alt: 427

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m