Frankfurt am Main (ots) - Einkaufen im Supermarkt ohne Kasse, wo Einkaufswagenund Regale mit Kameras und Sensoren ausgestattet sind und mobile Zahlungsmittelgenutzt werden, oder bei Dark Stores bestellen, die ausschließlich aufOnline-Einkäufe ausgelegt sind: Der Einzelhandel ist im Wandel und probiert neueGeschäftsmodelle aus. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung undAutomatisierung von Prozessen setzen Unternehmen auch immer häufiger auf denDirektvertrieb (D2C). Laut dem ManpowerGroup Global Insights Consumer GoodsReport wuchs der D2C-Anteil in der Konsumgüterbranche im Jahr 2020 um 45 Prozentund soll in den kommenden Jahren um weitere 20 Prozent ansteigen. Der Reportanalysiert die sieben wichtigsten globalen Trends, welche die Konsumgüterbranchebeschäftigt und zeigt auf, welche Auswirkungen diese auf den Arbeitsmarkt haben.Kunden und Kundinnen stellen immer größere Erwartungen an ihr Kauferlebnis.Soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, Komfort und Transparenz spielen einezunehmend wichtige Rolle, aber auch ein digitales und kundenzentriertes Angebotwird relevanter. Wie der Report darlegt, kosten digitale Erlebnisse, welche dieErwartungen der Verbraucher nicht erfüllen, die Unternehmen jährlich bis zu 4,7Billionen Dollar. Marken setzen deshalb auf Technologien, um digitale Angebotezu entwickeln und personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten. Neben dembekannten Omnichannel-Ansatz weiten viele Unternehmen ihre Verkaufskanäle um denDirektvertrieb aus. Dieser bietet Herstellern die Chance, etwa überE-Commerce-Plattformen wertvolle Informationen über ihre Kundschaft zu erhalten,um sie so effektiver ansprechen zu können und letztendlich den Umsatz zusteigern. Bis 2025 wird prognostiziert, dass die 50 größtenKonsumgüterhersteller in eine KI-gestützte Marken-App investieren werden.Aufgrund der Marktentwicklungen und der wachsenden Digitalisierung besteht inder Branche ein hoher Bedarf an IT-Fachkräften mit Fähigkeiten in derAnwendungsentwicklung und mit Wissen im Bereich Data Science. "Die Branche wirdimmer digitaler, weshalb es Spezialisten braucht, um IT-Strukturen zu schaffenund digitale Kundenerlebnisse zu verbessern. Das Investieren inQualifizierungsmaßnahmen und Umschulungen von Mitarbeitenden im Einzelhandel imHinblick auf die neuen Geschäftsmodelle werden außerdem immer entscheidender",so Sven Brumund, Head of Experis Professional Resourcing, einer Marke derManpowerGroup Deutschland.Hersteller verlagern Produktion ins eigene LandDie Corona-Pandemie, zunehmende Handelsspannungen und Produktionsunterbrechungenhaben die Abhängigkeit der Wirtschaft von globalen Lieferketten für die