Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke Europe) hat im abgelaufenen Quartal seinen Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 34 Prozent auf 792 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA konnte von minus 10,4 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro in den positiven umgemünzt werden. Die bereinigte EBITDA-Marge lag hingegen bei 3,2 Prozent. Zeitgleich erhöhte der Onlinehändler seine Prognose für das Gesamtjahr. Beim Umsatz wird nun ein Anstieg zwischen 20 und 30 Prozent auf 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 1,5 bis 3,0 Prozent gesehen. Wachstumstreiber hierfür dürfte auch die zwangsweise Einführung des Online-Rezepts sein.

Zwar gelang es einen seit Februar 2021 bestehenden Abwärtstrend in diesem Jahr zu beenden und eine Aufwärtsphase zu initiieren, allerdings dürfte sich der einstige Bereich einer früheren Nackenlinie um 120,00 Euro für das Wertpapier von Redcare Pharmacy als nicht unerhebliche Hürde erweisen. Erst darüber dürfte weiteres Kurspotenzial an 165,70 Euro auf mittelfristiger Basis freigesetzt werden. Daher sollten sich Investoren ab sofort und trotz des heutigen Kurssprungs auf eine Konsolidierung zurück in den Bereich des EMA 200 (Woche) bei aktuell 87,80 Euro einstellen. Dieses Niveau würde sich im Übrigen sehr gut für den Aufbau von Long-Positionen auf einer tieferen Kursebene anbieten. Auf jeden Fall bedarf es nun einer engmaschigen Beobachtung des Basiswertes, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Redcare Pharmacy (Wochenchart in Euro) Tendenz:

