Übernahme reißt US-Pharmakonzern Merck im zweiten Quartal in die roten Zahlen

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co ist wegen der milliardenschweren Übernahme des Biotechunternehmens Prometheus im vergangenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich betrug der Fehlbetrag fast sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro), nach rund vier Milliarden Dollar Gewinn ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag in Rahway mitteilte.

Merck & Co hatte im April die Prometheus-Übernahme angekündigt und im Juni abgeschlossen. Im zweiten Quartal schlug dies mit einer einmaligen Belastung von 10,2 Milliarden Dollar zu Buche. Das Management dämpft deshalb auch die Gewinnaussichten für das Jahr. So dürfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) von im Vorjahr 7,48 Dollar auf 2,95 bis 3,05 Dollar zurückgehen. Bisher hatte die Prognose noch auf 6,88 bis 7,00 Dollar gelautet.

Beim Umsatz rechnet der Konzern dagegen jetzt mit etwas mehr: Der Erlös soll auf Jahressicht bei 58,6 bis 59,6 Milliarden Dollar herauskommen, hier standen zuletzt 57,7 bis 58,9 Dollar im Plan.

Im zweiten Quartal erlöste der Konzern rund 15 Milliarden Dollar, das waren drei Prozent mehr als vor einem Jahr, was etwas mehr war als am Markt erwartet. Der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit 2,35 Dollar jedoch noch etwas schlechter aus als gedacht./tav/jha/

Die Merck & Co Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 99,10EUR gehandelt.