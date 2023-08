Grüner Wohnen mit Home-Office-Kojen Invester United Benefits und Swietelsky vollenden mit Grossem Glück erstes gemeinsames ESG-konformes Wohnbauprojekt (FOTO)

Wien (ots) -



- Das ÖGNI-Gold zertifizierte Leuchtturmprojekt mit 153 Wohneinheiten auf 10.000

Quadratmetern erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards

- Mit Wärmeversorgung durch Erdwärmesonden und Bauteilaktivierung sowie einer

Photovoltaikanlage nahezu CO2-neutral und energieautark

- Innovative Wohnungsgrundrisse für alle Nutzergruppen, zahlreiche

Homeoffice-Kojen, ausgedehnte Grünflächen, Kinderspielplätze und digitale

Lösungen



Nach zwei Jahren intensiver Bauphase feiert Invester United Benefits zusammen

mit Totalunternehmer Swietelsky die Fertigstellung des nachhaltigen und nahezu

energieautarken Wohnbauprojekts Grosses Glück ( www.grosses-glueck.invester.at

(https://grosses-glueck.invester.at/) ) der Wiener Donaustadt (22. Bezirk).

Heute, am 1. August 2023, ziehen die ersten Mieter in den ÖGNI-Gold

zertifizierten Wohnneubau mit insgesamt 153 Wohnungen ein. Das architektonisch

anspruchsvolle Ensemble aus der Feder von Hawlik Gerginski Architekten will mit

buchbaren Home-Office-Kojen, 400 Fahrradstellplätzen und E-Tankstellen,

großzügigen Gemeinschaftsflächen und privaten Freiflächen je Wohneinheit dem

veränderten Arbeits- und Nutzungsverhalten künftiger Generationen entsprechen.

Das Gebäude verzichtet zudem vollständig auf fossile Energieträger.