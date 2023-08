100% klimaneutral - LEAG und Rock Tech starten Kooperation für grünen Strom und Wasserstoff in Guben

- auch Wasserstoff aus LEAGs “GigawattFactory” und eignem Elektrolyseur möglich

- weitere Zusammenarbeit bei Fachkräftesicherung und Abfallmanagement

Guben, Germany, August 01, 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") durch seine Tochtergesellschaft Rock Tech Guben haben mit einer Absichtserklärung jetzt eine Kooperation auf den Weg gebracht. Die LEAG könnte für die Produktion von Rock Tech klimaneutralen Strom aus Wind und Sonne liefern, der durch die smarte Kombination mit Speichern und der Wasserstoffproduktion „GigawattFactory“ in Zukunft rund um die Uhr zur Verfügung stehen könnte. Rock Tech würde so einen weiteren Schritt hin zur geplanten Klimaneutralität seiner Produktion realisieren.

Beide Seiten setzen mit der geplanten Kooperation ein klares Signal für weitere Investitionen und langfristige Zusammenarbeit. Neben Fragen zur grünen Strom- und Wärmeversorgung, stehen die Zusammenarbeit bei der Sicherung von Fachkräften, Möglichkeiten zur Entsorgung und perspektivisch auch die Belieferung mit Wasserstoff auf der Agenda.

Dazu LEAG-CEO Thorsten Kramer: „Bei der Standortwahl von Unternehmen sind heute im Wesentlichen drei Faktoren ausschlaggebend: Infrastrukturell geeignete Flächen, ein gutes Fachkräftepotenzial und natürlich sicherer und bezahlbarer Grünstrom zur eigenen Versorgung. In der Lausitz sehen wir, dass wir mit dem Fokus ‚Wandel zur dekarbonisierten Modellregion‘ auch ökonomisch auf dem richtigen Weg sind. Uns freut besonders, dass wir mit Rock Tech einen Partner gefunden haben, der mit seinem Produkt einen weiteren Beitrag zur Dekarbonisierung des Automobilsektors leisten wird. Bei der Produktion vollständig auf regionale, klimaneutrale Energieversorgung zu setzen, ist Ausdruck höchster Nachhaltigkeit.“