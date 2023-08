Collective Metals erörtert das geologische Potenzial seines Kupferprojekts Princeton

Das Projekt Princeton, das sich etwa 10 km westlich des Intrusionskomplexes Copper Mountain befindet, weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit seinem Gegenstück auf. Das Whipsaw-Ziel auf dem Princeton-Projekt weist vergleichsweise kleine Diorit-Intrusionen auf, die eng mit Pyroxenit-Intrusionen verbunden sind und an die Diorit-Phase erinnern, die im Copper Mountain Stock beobachtet wurde. Ursprünglich von nicht mineralisierten Gesteinen der Princeton Group verdeckt, legte die Gletscheraktivität später einen beträchtlichen Teil der Gesteine der Nicola Group und der damit verbundenen Intrusionen auf dem Projekt frei, wenn auch in geringerem Ausmaß als im Copper Mountain Camp.

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective Metals, sagte: "Die Mineralisierung und das geologische Umfeld der Mine Copper Mountain sind sehr gut bekannt. Dies ermöglicht es Collective, seine Bemühungen rasch auf aussichtsreiche Gebiete zu konzentrieren, die ähnliche geologische Strukturen und Lithologien aufweisen. Anhand dieser Informationen kann das Team noch in diesem Jahr mit der Untersuchung von Boden- und Gesteinsproben beginnen, sodass wir die Möglichkeit haben, im Jahr 2024 mit den Bohrungen in einer Reihe von Zielgebieten zu beginnen."

Östlich des Projekts wurde der Copper Mountain Intrusive Complex (CMIS") in das Muttergestein der Nicola Group intrudiert. Der CMIS besteht aus dem zonierten Copper-Mountain-Stock und dem dioritischen Voigt-Stock, der anschließend von den mehrphasigen Lost-Horse-Gängen durchschnitten wird, von denen die letzten beiden Phasen mit einer Mineralisierung verbunden sind. Die anschließende Intrusion des nicht mineralisierten Verde Stocks und der Mine Dykes vervollständigen die vereinfachte Geologie des CMIS.

31. Juli 2023 - VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") freut sich, den interpretierten Expositionsgrad seines Princeton-Projekts im Südwesten von Princeton, British Columbia (das "Flaggschiffprojekt" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Das Projekt und seine Umgebung weisen eine Fülle von mineralisierten Vorkommen auf, die als MINFILE-Vorkommen im provinziellen Assessment Report Index System dokumentiert sind. Viele dieser MINFILE-Vorkommen dokumentieren Gold und/oder Platin ± Palladium, die in Seifenbetrieben gewonnen wurden, was möglicherweise auf das Vorhandensein von alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen hinweist, die auf dem Grundstück des Projekts von Interesse sind.

