Wie genau die Quartalszahlen ausfallen werden, wird man erst am Donnerstag in Erfahrung bringen. Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit März dieses Jahres zeigt zwar eine Abwärtsbewegung bei der Lufthansa (LH), diese kann allerdings als gewöhnliche Konsolidierung auf die vorausgegangenen Gewinne gewertet werden. Zudem präsentiert sich das Wertpapier in einem abwärts gerichteten Keil, der in der Charttechnik bullische Charakterzüge besitzt und dadurch eine Auflösung zur Oberseite wahrscheinlicher ist. Letztlich wird man allerdings erst am Donnerstag weitersehen.

Auflösung zur Oberseite erwartet