Seit den Tiefständen aus Frühjahr 2020 von 104,28 US-Dollar hat sich Constellation Brands bis März letzten Jahres deutlich über die Vorgängerhochs aus April 2018 auf 261,52 US-Dollar erholen können. Hierauf folgte einige Monate lang eine Konsolidierung knapp unter dieser Hürde, diese wurde schließlich in der abgelaufenen Handelswoche nach Vorlage der Quartalszahlen dynamisch durchbrochen. Das hierdurch freigesetzte Kaufsignal könnte nun Aufwärtspotenzial an die projizierte Zielzone gelegen am 138,2 % Fibonacci-Retracement entfalten.

Neuer Rallyeversuch gestartet