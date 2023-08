Lizenzpflicht für Gallium und Germanium in China in Kraft getreten

PEKING (dpa-AFX) - In China ist am Dienstag eine Genehmigungspflicht für die wichtigen Industriemetalle Gallium und Germanium in Kraft getreten. Das chinesische Handelsministerium hatte in der ersten Juliwoche angekündigt, dass Exporteure der Metalle ab dem 1. August eine Lizenz benötigen, um andere Länder zu beliefern. Die Kontrollen dienten dem Schutz der nationalen Sicherheit, teilte das Ministerium mit.

