Salesforce – Rückenwind durch KI-Boom! Nach Kursanstieg weiter ein Kauf?

Salesforce unterteilt den Umsatz in die Geschäftssegmente Subscription and support sowie Professional services and other ( Jahresbericht 2022 , S. 80 f.). Das erste Segment Subscription and support steht für 93 Prozent der Umsätze und umfasst alle Einnahmen, die aus der Nutzung der Cloud-Angebote, Lizenzgebühren für Softwareprodukte sowie dazugehörige Services wie Kundensupport resultieren. Der Bereich Professional services and other beinhaltet Dienstleistungen im Projektmanagement sowie Softwareimplementierung und Schulungen bei anderen Unternehmen. 66 Prozent der Umsätze werden in der Region Americas , 24 Prozent in Europe und die restlichen 10 Prozent in Asia Pacific erzielt ( Quartalsbericht Q1 2024 , S. 11).

