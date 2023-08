Konsumflaute belastet auch die Brauereien/Statistisches Bundesamt veröffentlicht Zwischenbilanz für das Bierjahr 2023

Berlin (ots) - Der Bierabsatz ist im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent beziehungsweise knapp 128 Millionen Liter

gesunken. Insgesamt haben die deutschen Brauereien damit im 1. Halbjahr rund 4,2

Milliarden Liter Bier abgesetzt, teilte das Statistische Bundesamt mit. In den

Zahlen sind alkoholfreie Biere, Malztrunk und andere alkoholfreie Getränke aus

Brauereien nicht enthalten.



82 Prozent des gesamten Bierabsatzes waren in den ersten sechs Monaten für den

Inlandsverbrauch bestimmt. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zum 1. Halbjahr

2022 um 3,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Liter. Die restlichen 18 Prozent (757

Millionen Liter) wurden steuerfrei als Exporte und als Haustrunk abgesetzt. Von

den Exporten gingen 404 Millionen Liter (-0,4 %) in EU-Staaten und 348 Millionen

Liter (-0,2 %) in Staaten außerhalb der EU.