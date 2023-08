CABOT HIGHLANDS STELLT EXPANSIONSPLÄNE VOR UND GIBT EINBLICK IN NEUEN TOM-DOAK-GOLFPLATZ

INVERNESS, SCHOTTLAND, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- The Cabot Collection, Entwickler und Betreiber von großangelegten Golfresort-Anlagen, hat vor kurzem Updates zur Entwicklung von Cabot Highlands in Schottland vorgestellt. Dazu gehört auch der Entwurf für den neuen Tom-Doak-Golfplatz, der im Jahr 2024 zum Vorabspiel eröffnet werden soll. Nachdem Cabot im Sommer 2022 die symbolträchtigen Castle Stuart Golf Links und die umliegenden Grundstücke erworben hat, wurden Pläne für aufregende neue Immobilienmöglichkeiten, ein erweitertes, 1022 m² großes Clubhaus mit neuen Speisebereichen und neuen Angeboten erstellt – alles ergänzt durch die durchdachten Details und den beispielhaften Service, für den die Marke Cabot bekannt geworden ist.

Das Resort liegt in der malerischen Stadt Inverness, und die Besucher erfreuen sich derzeit an dem preisgekrönten Castle-Stuart-Golfplatz, der Teil des reichhaltigen Angebots an Golfanlagen dieses legendären Urlaubsortes ist. Die Top-100-Golfanlage, die von dem verstorbenen Mark Parsinen zusammen mit Gil Hanse entworfen wurde, beinhaltet jetzt auch die charakteristischen Cabot-Sofas am 18. Grün, und zum ersten Abschlag werden Kekse serviert. Das Resort gilt als Tor zum Golf in den schottischen Highlands sowie als perfekter Ausgangspunkt für die Erkundung der Region und die Gäste sind herzlich eingeladen, in den charmanten Unterkünften vor Ort zu übernachten. Dabei stehen die Golf Lodge oder das Farmhouse zur Wahl. Jede Unterkunft bietet Platz für bis zu acht Personen und verfügt über einen herrlichen Blick auf die Umgebung oder die Gewässer des Moray Firth. Die Paketpreise beginnen ab 405 GBP pro Person und Nacht (oder ca. 516 USD pro Person und Nacht).

Der neue Tom-Doak-Golfplatz wird über 18 Löcher hinweg ein atemberaubendes Golfspiel bieten, die so gestaltet sind, dass sie das Gefühl eines Golfplatzes vermitteln, wie ihn die Spieler vor 200 Jahren erleben konnten. Der rund um das 400 Jahre alte Schloss entworfene Golfplatz wird natürliche Konturen umfassen, sich durch Hügel schlängeln und über weitläufiges, offenes Land mit mehreren Löchern entlang des Wassers verlaufen. Die große Eröffnung ist 2025 geplant.

„Als Architekten bereitet es uns die größte Freude, den besten Weg zu finden, um auf einem unbearbeiteten Gelände Spaß zu haben, aber der ultimative Erfolg wäre es, dem Golfer die gleiche Art von Puzzle zu hinterlassen", erklärte Doak.