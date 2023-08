SEP Security - Sicherheit macht beim Backup den Unterschied (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Holzkirchen (ots) - SEP (http://www.sepsoftware.com/) hat bei der Entwicklungder neuesten Version SEP sesam Apollon(https://www.sep.de/de/sep-sesam/sep-sesam-apollon) die Datensicherheit an ersteStelle gesetzt. In einer digitalisierten Welt, in der Unternehmensdaten daswertvollste Gut sind, ist die Sicherheit der Backup-Daten von entscheidenderBedeutung. Die Notwendigkeit, sensible Daten vor Verlust, Beschädigung oderunbefugtem Zugriff zu schützen, ist von zentraler Bedeutung. In der aktuellenVersion von SEP sesam liegen daher die Schwerpunkte beim aktiven Schutz derDaten. Dies setzt der Hersteller von plattformunabhängigen Backup- und DisasterRecovery-Lösungen "Made in Germany" durch verschiedene Ansätze um. Zum einenkommt im Linux-Umfeld SEP immutable Storage (SiS) zum Einsatz, wodurch diegespeicherten Daten im Nachhinein unveränderbar abgelegt werden. AufWindows-Servern schützt Blocky4sesam vor Datenverlust und Ransomware. DieApplication-Whitelisting-Technologien von GRAU DATA verhindert jegliche Änderungder Daten ohne explizite Berechtigung. Mit S3 Object Lock (Immutable Storage vonS3) werden die Daten vor Änderungen oder Löschung geschützt, wenn diese auf dem Amazon S3 Cloud Speicher, Wasabi Cloud Speicher oder einem anderenS3-kompatiblen Cloud Storage liegen. Ein weiterer optionalerSicherheitsmechanismus ist ein automatischer Virus-Check mit Ikarus beim Restorevon Daten, womit alle Daten auf Viren überprüft werden. SEP sesam Apollon stehtab sofort unter http://www.sep.de/download als 30 Tage Vollversion, inklusivedeutschsprachigem Support, zum Download bereit.Der Verlust von wichtigen Daten kann katastrophale Folgen haben. Aus diesemGrund wird die Sicherheit bei Backup-Lösungen zu einem elementaren Aspekt in derBewältigung stetig wachsender Herausforderungen. Neben den Bedrohungen durchRansomware sind aber auch Backdoors ein Risiko für die Unternehmensdaten. SEPbietet dafür eine Vielfalt an weiteren Schutzmechanismen wie No-Backdoors,technische Sicherheit von DSGVO- und Compliance Anforderungen sowie dass dieDaten und Logfiles in Deutschland beziehungsweise der EU bleiben. SEP erfülltaußerdem die No-Spy Klausel der Bundesregierung. Der Beauftragte derBundesregierung für Informationstechnologie und der IT-Verband Bitkom habenvereinbart, dass Standardsoftware frei von Funktionen sein muss, die dieIntegrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit gefährden oder denSicherheitsinteressen des Auftraggebers zuwiderlaufen. Dies schließtunerwünschtes Absetzen oder Ausleiten, Verändern und Manipulieren von Daten oderAblauflogik sowie unerwünschtes Einleiten von Daten oder Funktionserweiterungen