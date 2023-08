Merck & Co und Pfizer dämpfen teilweise Jahresziele

RAHWAY/NEW YORK (dpa-AFX) - Die beiden US-Pharmakonzerne Merck & Co und Pfizer haben nach den ersten sechs Monaten teilweise ihre Jahresziele korrigiert. Merck dämpfte nach einem Milliardenverlust im zweiten Quartal wegen der Übernahme des Biotechunternehmens Prometheus die Gewinnaussichten für das Jahr. Für den Umsatz rechnet das Unternehmen aufgrund des Zukaufs nun mit mehr. Unterdessen geht Pfizer aufgrund von Verzögerungen bei der Zulassung neuer Medikamente sowie Produktionsausfällen in einem Werk im US-Bundesstaat North Carolina nach einem Tornado von etwas weniger Erlös im laufenden Jahr aus als zuvor.

Im zweiten Quartal wies Merck & Co unter dem Strich einen Verlust von fast sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro) aus, nach rund vier Milliarden Dollar Gewinn ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag in Rahway mitteilte. Merck & Co hatte im April die Prometheus-Übernahme angekündigt und im Juni abgeschlossen. Im zweiten Quartal schlug dies mit einer einmaligen Belastung von 10,2 Milliarden Dollar zu Buche.