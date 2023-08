NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Juli dürfte der US-Aktienmarkt am Dienstag etwas schwächer in den August starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 35 473 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wurde mit 15 675 Punkten ein halbes Prozent tiefer erwartet.

Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen lieferte durchwachsene Signale. Anleger klopfen aktuell vor allem die Ausblicke der Konzerne auf Anzeichen einer allgemeinen Wirtschaftsschwäche ab. So hatte zuletzt zwar die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed die Aktienkurse angetrieben. Im Hintergrund schwelte aber beständig die Sorge vor einer größeren Wirtschaftsdelle infolge der strafferen Geldpolitik, die die Nachfrage nach Krediten und damit auch nach Gebrauchs- und Investitionsgütern belasten kann.