Smartphone 5G convivial avec caractéristiques supérieures pour les personnes sûrs d'eux (FOTO)

Le fabricant autrichien emporia a vendu plus de 17 millions detéléphones à ce jour. Aujourd'hui, l'entreprise basée à Linz lance la nouvellesérie E et ouvre un nouveau chapitre. "Avec le emporia E6, nous visons lespersonnes âgées de 45 à 65 ans qui ont confiance en elles et qui apprécient unproduit haut de gamme facile à utiliser, sécurisé et répondant à toutes lesnormes imposées à un smartphone aujourd'hui", explique Eveline Pupeter,propriétaire unique et directrice générale d'emporia Telecom international.Leemporia E6 joue techniquement dans la même ligue que la série A de Samsung.Dernière technologie 5G, appareil photo de pointe et Camera Pro, NFC, capteurd'empreintes digitales, saisie vocale.Malgré ces caractéristiques high-tech, l'entreprise autrichienne n'a pas oubliéce qui a fait d'emporia le leader technologique et trois fois le fabricant desmartphones de l'année en Allemagne : La facilité d'utilisation grâce àl'interface emporia brevetée, le socle de chargement, l'assistance technique depointe pour les personnes malentendantes, etc.Bouton d'urgence pour le sport et les loisirsN'oublions pas non plus la fonction d'appel d'urgence brevetée d'emporia : ellevous permet de vous sentir en sécurité lorsque vous rentrez chez vous le soir ousi vous vous blessez en VTT ou lors d'autres activités sportives et de loisirset que vous souhaitez appeler les secours rapidement et facilement.Le passage facile entre le mode Android familier et l'interface utilisateursimple d'emporia est particulièrement élégant. Si, par exemple, des proches oudes spécialistes vous aident à configurer le smartphone et préfèrent le fairesur l'interface Android familière, ils peuvent le faire ici et passer ensuite àl'interface emporia claire et conviviale en quelques clics. Prix: 399 euros(RRP).