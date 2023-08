Smartphone 5G di facile utilizzo con caratteristiche al top per persone sicuri di sé (FOTO)

Linz (ots) - Il produttore austriaco Emporia ha venduto finora oltre 17 milioni

di telefoni. Ora l'azienda di Linz lancia la nuova serie E e apre un nuovo

capitolo. "Con l'emporia E6 ci rivolgiamo a persone sicure di sé di età compresa

tra i 45 e i 65 anni, che apprezzano un prodotto di fascia alta facile da usare,

che offre sicurezza e che soddisfa tutti gli standard che oggi vengono richiesti

a uno smartphone", afferma Eveline Pupeter, proprietaria unica e amministratore

delegato di emporia Telecom international.



L'emporia E6 è tecnicamente alla pari della serie A di Samsung. Ultima

tecnologia 5G, fotocamera top e Camera Pro, NFC, sensore di impronte digitali,

input vocale.





Nonostante le caratteristiche high-tech, l'azienda austriaca non ha dimenticato ciò che ha reso emporia il leader tecnologico e tre volte Senior Smartphone Manufacturer of the Year in Germania: Facilità d'uso grazie all'interfaccia brevettata emporia, alla base di ricarica, al supporto tecnico all'avanguardia per chi ha problemi di udito, ecc.

Pulsante di emergenza per lo sport e il tempo libero

Non dimenticate la funzione di chiamata d'emergenza brevettata emporia: offre sicurezza se volete sentirvi sicuri quando tornate a casa di notte o se vi ferite in mountain bike o in altre attività sportive e ricreative e volete chiamare i soccorsi in modo rapido e semplice.

Particolarmente elegante è la possibilità di passare facilmente dalla familiare modalità Android alla semplice interfaccia utente Emporia. Se, ad esempio, parenti o specialisti aiutano a configurare lo smartphone e preferiscono farlo con la familiare interfaccia Android, possono farlo qui e poi passare all'interfaccia emporia, chiara e facile da usare, con pochi clic.

Prezzo 399 euro (RRP).