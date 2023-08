Consolidated Uranium schließt angekündigten Erwerb des ehemaligen Uran-Vanadium-Kupfer-Projekts Huemul in Argentinien ab

Toronto, ON, 01. August 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte 100%ige Übernahme der Uran-Vanadium-Kupfer-Mine Huemul-Agua Botada ("Huemul") und des umliegenden aussichtsreichen Geländes von insgesamt 27.350 Hektar im Departement Malargüe in der südlichen argentinischen Provinz Mendoza (zusammenfassend als "Huemul-Projekt" bezeichnet) abgeschlossen hat. Huemul war die erste produzierende Uranmine Argentiniens und war zwischen 1955 und 1975 in Betrieb und verzeichnete eine historische Produktion von etwa 500.000 Pfund U3O8 bevor sie 1976 geschlossen wurde 1 (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023 für detaillierte Informationen über das Projekt) . CUR verfügt nun über zwei Projekte in Argentinien, die technisch sehr wertvoll sind.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CUR, 2847312 Ontario Inc. ("Ontario Inc."), und dem Verkäufer von Huemul (dem "Huemul-Verkäufer") hat Ontario Inc. eine 100%ige Beteiligung an ~22.432 Hektar im Huemul-Projektgebiet erworben, die sich im Besitz des Huemul-Verkäufers befand:

- 200.000 US-Dollar in bar;

- 500.000 Stammaktien von CUR ("Stammaktien"); und

- Eine NSR-Lizenzgebühr von 2 %, die vom Unternehmen an den Huemul-Verkäufer für bestimmte Teile des Huemul-Projekts zu zahlen ist (die "Huemul-Lizenzgebühr"). CUR hat das Recht, 1 % der Huemul-Lizenzgebühr durch Zahlung eines Betrags von 2.000.000 US$ zurückzukaufen.

Im Rahmen eines Abkommens zwischen Ontario Inc. und NewEra Metal Resources Ltd. ("NewEra") hat Ontario Inc. eine 100%ige Beteiligung an zwei Claim-Anmeldungen mit einer Fläche von ~2.352 Hektar innerhalb des Huemul-Projektgebiets erworben, die sich im Besitz von NewEra befinden (die "NewEra-Claim-Anmeldungen"), und zwar zu einem Preis, der sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt:

- 120.000 US-Dollar in bar;

- 119.372 Stammaktien; und

- Eine NSR-Lizenzgebühr von 1 %, die vom Unternehmen an NewEra für die Claims zu zahlen ist, die von den NewEra-Claim-Anträgen abgedeckt werden.