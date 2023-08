TAIPEH, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- Unitas Foundation gab bekannt, dass das Unitas Protocol mainnet am 31. Juli live gegangen ist.

Unitas Protocol ermöglicht es jedem, gestückelte Stablecoins mit USDT zu prägen. Es „stückelt" eine US-Dollar-Stablecoin (z. B. USDT) in einer lokalen Währungseinheit.

Die ersten gestückelten Stablecoins sind USD91 (INR-gebunden), USD971 (AED-gebunden), USD84 (VND-gebunden) und USD1 (USD-gebunden). Die Namenskonvention von Unitas setzt vor seinen Stablecoin-Namen den Wertspeicher (z. B. „USD") und ergänzt sie mit Ländercodes (z. B. „91" für INR). Sie geben die Rechnungseinheiten der Schwellenlandwährung an.

Ein gestückeltes Stablecoin entspricht dem Wert einer Einheit der Schwellenlandwährung (z. B. INR), auf die einige Stablecoins USD (z. B. USDT) lauten.

„Heute haben Unitas und die globalen Finanz- und digitalen Vermögensökosysteme einen bedeutenden Meilenstein erreicht ", sagte Wayne Huang, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Unitas Foundation. „Unitas Protocol erschließt reale Geschäfts- und Einzelanwendungen für Stablecoins".

Da kleine mittelständische Unternehmen (KMUs) in aufstrebenden Ländern nach wie vor Liquiditätsknappheit in US-Dollar haben, wurden Stablecoins, die an USD (insbesondere USDT) gekoppelt sind, bei ihren inländischen und grenzüberschreitenden Transaktionen weithin von Händlern, Importeuren und Exporteuren angenommen.

Trotz der Bequemlichkeit der US-Dollar-Stablecoins verfügt jedes Land über seine souveräne Währungseinheit, die die primäre Währung bei inländischen Notierungen, Transaktionen und Kommunikation ist. Gestückelte Stablecoins schließen diese Lücke, indem sie Benutzern eine garantierte on-chain-USD-Liquidität zur Verfügung stellen, während sie gleichzeitig die Hauptrechnungseinheiten ihres jeweiligen Landes anbieten, Transaktionen durchführen und kommunizieren können.