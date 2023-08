Beschäftigte sind zufrieden und engagiert bei der Arbeit / Neuer Kompaktbericht der BAuA untersucht Trend des Quiet Quittings ("stilles Kündigen") in Deutschland

Dortmund (ots) - Gibt es in Deutschland einen Trend zum Quiet Quitting ("stilles

Kündigen")? Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat

eine Auswertung der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 bis 2021 hinsichtlich der

Arbeitszufriedenheit, Engagement und Fluktuationsabsicht veröffentlicht. Der

neue Kompaktbericht zeigt, dass sich in Deutschland ein solcher Trend nicht

niederschlägt.



Der Begriff Quiet Quitting bezieht sich auf Beschäftigte, die sich nicht mehr

als unbedingt nötig bei ihrer Arbeitsaufgabe engagieren. Dabei unterscheidet

sich das "stille Kündigen" von der tatsächlichen sowie der "inneren Kündigung",

bei der Beschäftigte bereits gedanklich gekündigt haben, aber aufgrund fehlender

Alternativen am Arbeitsplatz bleiben. Um Entwicklungen und die damit

einhergehenden Veränderungen zu untersuchen, werden im vorliegenden Bericht die

Arbeitszufriedenheit, die Wichtigkeit der Trennung von Arbeit und Privatleben,

die Bereitschaft sich proaktiv beruflich einzubringen (Eigeninitiative) und die

Wechselbereitschaft (Fluktuationsabsicht) von Beschäftigten betrachtet.