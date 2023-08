Vonovia verzeichnet Ausbildungsrekord - neues Ausbildungszentrum in Berlin

Bochum (ots) -



- 291 Auszubildende starten in August und September - mehr als je zuvor bei

Vonovia

- Berliner Azubis vertiefen praktische Fertigkeiten im neuen Ausbildungszentrum

- auch in allen Zukunftstechnologien

- Vonovia bietet Perspektiven: Hohe Übernahmechance, Karrierewege, Zuschüsse und

Mitarbeitervorteile



Vonovia startet das neue Ausbildungsjahr mit 291 Nachwuchskräften. Damit steigen

bei dem Wohnungsunternehmen so viele Talente ins Berufsleben ein wie nie zuvor.

Insgesamt absolvieren ab August und September 720 Menschen ihre Ausbildung bei

Vonovia. Mit einer Ausbildungsquote von 6,2 % liegt Vonovia deutlich über der

anderer DAX-Unternehmen.





Maßstäbe setzt auch das neue Ausbildungszentrum von Vonovia inBerlin-Friedrichsfelde. Dort wird in hochwertig ausgestatteten Lehrwerkstättendie praktische Ausbildung in vier Gewerken vertieft und sowohl Azubis als auchFachkräfte in Zukunftstechnologien geschult. Allein in Berlin starten beiVonovia rund 70 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn."Vonovia setzt ein Zeichen: Wir bringen die Nachwuchsförderung gezielt voran.Wir freuen uns, die jungen Kolleginnen und Kollegen für eine Ausbildung bei unsgewonnen zu haben und bieten ihnen mit einer hohen Übernahmequote eine sicherePerspektive", erklärt Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia. "Unser Zielist klar: Wir möchten die Fachkräfte von morgen langfristig an uns binden."Attraktive Vorteile und hohe ÜbernahmequoteAttraktiv ist Vonovia für Auszubildende aufgrund besonderer Vorteile: Sie habeneine hohe Chance, nach erfolgreichem Abschluss übernommen zu werden, dennVonovia bildet für den eigenen Bedarf aus. Während ihrer Ausbildungszeitdurchlaufen die Auszubildenden verschiedene Bereiche und arbeiten sich inabwechslungsreiche Tätigkeiten ein. Auf dieser Grundlage können sie sich auchnach der Prüfung weiterentwickeln - Vonovia bietet vielfältige Perspektiven undKarrierewege.Darüber hinaus profitieren Azubis, ebenso wie alle Mitarbeitenden, vonzahlreichen Leistungen wie betrieblicher Altersvorsorge und vermögenswirksamenLeistungen, und ab dem zweiten Ausbildungsjahr auch vom Aktienprogramm desDAX-notierten Wohnungsunternehmens. Vonovia übernimmt auch die Kosten für dieSchulbücher. Mieten Azubis eine Wohnung von Vonovia, müssen sie keineMietkaution zahlen. Auch Ferienwohnungen des Unternehmens stehen ihnen zurVerfügung. Für gute und sehr gute Ergebnisse bei der Zwischen- undAbschlussprüfung erhalten Auszubildende zudem eine Prämie in Höhe von bis zu1.500 Euro.Wer bei Vonovia eine Ausbildung in einem gewerblichen Beruf aufnimmt und nochkeine Fahrerlaubnis hat, erhält bei guten Leistungen ab dem zweiten