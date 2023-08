DUBAI (dpa-AFX) - Bei der kommenden Weltklimakonferenz COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen Aktivisten nach Worten der Gastgeber genügend Raum haben für friedlichen Protest. Dies solle entsprechend "internationaler Standards für Menschenrechte" in Dubai sichergestellt werden, teilten der designierte COP-Präsident Sultan Ahmed al-Dschaber und UN-Klima-Chef Simon Stiell am Dienstag mit. Die COP28 solle "so inklusiv sein wie keine UN-Klimakonferenz vor ihr". "Wir verpflichten uns, die Rechte aller Teilnehmer zu wahren, und zu garantieren, dass alle Meinungen gehört und deren Beiträge zur Herausforderung beim Klima gehört werden."

Die COP28 beginnt am 30. November in der emiratischen Metropole Dubai. Auf der UN-Konferenz diskutieren Vertreterinnen und Vertreter von rund 200 Staaten jährlich unter anderem darüber, wie das international vereinbarte 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden und schlimmste Folgen der Klimakrise abgewendet werden können.