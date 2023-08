Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Christian Kröncke ist Unternehmensberater, Gründer der KMUBeratung GmbH und selbst erfolgreicher Unternehmer. Gemeinsam mit seinem Teamunterstützt er andere Selbstständige dabei, geschäftlich zu wachsen und ihrepersönliche sowie finanzielle Freiheit zu leben. Hier erfahren Sie, woran vieleSelbstständige scheitern und wie es besser geht.Viele Menschen träumen davon, sich von ihrem Angestelltenleben zu verabschieden,endlich ihr eigener Chef zu sein und ihre Zeit frei einteilen zu können. DerSchritt in die Selbstständigkeit ist damit ein meist lang gehegter Wunsch. Gehtder Traum endlich in Erfüllung, sehen sich jedoch zahlreiche Selbstständige mitgroßen Herausforderungen konfrontiert: Das Potenzial ist zwar da, dochzahlungskräftige Kunden lassen nicht selten auf sich warten, Kosten explodierenund die persönliche und finanzielle Freiheit bleibt aus. Christian Kröncke istder Gründer und Geschäftsführer der KMU Beratung GmbH. Er kennt dieHerausforderungen aus eigener Erfahrung: So ist er den Schritt vom Solo-Gründerbis hin zum erfolgreichen Unternehmer selbst gegangen und weiß, worauf eswirklich ankommt. Sein Wissen gibt er heute an andere Selbstständige weiter undhilft ihnen dabei, den Traum der Selbstständigkeit nicht zum Alptraum werden zulassen. Woran viele Selbstständige heute scheitern, hat Christian Kröncke imFolgenden zusammengefasst.1. Mangelnde Nachfrage oder MarktaussichtenZu den häufigsten Gründen für das Scheitern vieler Selbstständiger gehört dieunzureichende Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen. Sind dieMarktaussichten düster, besteht kein Bedarf oder ist die Wettbewerbssituationschlicht zu intensiv, wird die Kundengewinnung zur Herausforderung. An ihrscheitern nicht nur neue Gewerbetreibende. Damit das Geschäft planbar profitabelbetrieben werden kann, muss die Marktaussicht folglich überzeugen. Diese solltevorab sorgsam analysiert werden.2. Finanzielle Schwierigkeiten sind unlösbarViele Selbstständige scheitern mit ihrem Unternehmen auch aus monetären Gründen,etwa aufgrund einer schlechten Finanzierung oder fehlenden finanziellenRessourcen. So können eine mangelnde Kapitalausstattung, hohe Schulden oderunerwartete Kosten schnell fatal sein. Zudem dürfen die Auswirkungen einerungenauen Finanzplanung niemals unterschätzt werden. Selbstständige sollten diemonetäre Seite ihres Geschäfts daher von Anfang an sorgfältig im Blick behalten.3. Das Geschäftsmanagement und die Planung sind unzureichend