Hannover (ots) - Robert Giebenrath ist Geschäftsführer der RG Finance GmbH undexterner CFO. Gemeinsam mit seinem Team verantwortet er die strategischeFinanzplanung und Absicherung erfolgreicher deutscher Wachstumsbetriebe. Erbetreut über 60 Unternehmen aus dem Mittelstand und weiß, warum einprofessionelles Controlling für erfolgreiches Wachstum so wichtig ist. Wie undwarum schlechte Unternehmenssteuerung zum Bankrott führen kann und worauf es zuachten gilt, um das zu verhindern, erfahren Sie hier.Viele Unternehmer werden mit der Zeit überaus erfolgreich, trotz Umsätzen inMillionenhöhe treffen sie wichtige Entscheidungen jedoch weiterhin aus dem Bauchheraus. Gerade im derzeit wirtschaftlich schwierigen Umfeld kann dies jedochschnell nachteilig werden. "Besonders wenn das Unternehmen bereits eine gewisseGröße erreicht hat, kann weiteres Wachstum ohne ein gutes Controlling, also dieUnternehmenssteuerung, nahezu unmöglich werden. Zudem zeigt die weiter steigendeZahl an Insolvenzen, dass eine mangelhafte Unternehmenssteuerung vieleUnternehmen in den Bankrott treiben kann." Dies zu verhindern, ist dieselbstgewählte Aufgabe von Finanzexperte Robert Giebenrath. Als externer CFO,kurz für Chief Finance Officer, übernimmt er in Unternehmen den komplettenFinanzbereich und stellt damit das Pendant zu einem internen kaufmännischenLeiter dar. Dabei optimieren er und sein Team der RG Finance GmbH dasRechnungswesen, das Controlling sowie die Liquiditätsplanung der Unternehmen, umfür finanzielle Klarheit zu sorgen, auf deren Basis fundierte Entscheidungengetroffen werden können. Warum fehlendes oder mangelhaftes Controlling zumsicheren Bankrott führen kann, verrät der Spezialist für Unternehmensfinanzen imFolgenden.Gutes Controlling kann Insolvenzen verhindernDie Zahl der Insolvenzen steigt immer noch stark an, doch dies liegt nichtallein an den derzeit schwierigen Marktbedingungen. Meist sind in denUnternehmen schlechte Entscheidungen getroffen worden, die sich mit demrichtigen Controlling hätten vermeiden lassen. Doch auch sonst ist eine guteUnternehmenssteuerung für den finanziellen Erfolg eines Unternehmensunerlässlich, da sonst Strategien entwickelt werden, ohne überhaupt über eineausreichende Datengrundlage zu verfügen.Dies zeigt sich vor allem auch bei den beiden Hauptursachen fürUnternehmensinsolvenz: Bilanzielle Überschuldung, bei der eine Firma durchVerluste ein negatives Eigenkapital angehäuft hat und die klassischeZahlungsunfähigkeit, bei der eine Firma ihren Verpflichtungen nicht mehrnachkommen kann. Gerade bei letzterem droht Unternehmern große Gefahr, da vor