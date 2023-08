SHANGHAI, China, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- Dr. Robert H. Xiao, CEO von Perfect World und Perfect World eSports. Sein Plattformsegment nahm an der 2023 Global Esports Conference am 28. Juli in Shanghai teil und hielt eine Rede. Er betonte, dass die Akzeptanz des eSports durch die globalen Mainstream-Sportveranstaltungen einen neuen Ausgangspunkt markiert, der langfristige Dividenden und einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der chinesischen eSport-Industrie bringen wird.

Die bevorstehenden Asienspiele in Hangzhou, die für September dieses Jahres geplant sind, haben sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Gemeinschaft große Aufmerksamkeit erregt und spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der eSport-Kultur und der Ermutigung von mehr Menschen zur Teilnahme am eSport.