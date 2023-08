Baker Tilly begrüßt Bernd Peter als neuen Partner im Bereich A&A (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Zum 1. Juli wechselte Bernd Peter als neuer Partner im Bereich Audit &

Advisory an den Baker Tilly Standort Stuttgart.

- Als erfahrener Prüfer und Berater für alle Themen rund um Corporate Governance

wird er das Baker Tilly Competence Center im Bereich Fraud, Risk und

Compliance für den Raum Süddeutschland verstärken.



Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly begrüßt zum 1. Juli Bernd

Peter (https://www.bakertilly.de/mitarbeiter/bernd-peter.html) als neuen Partner

im Bereich Audit & Advisory. Für sein Competence Center Fraud, Risk & Compliance

gewinnt Baker Tilly mit Bernd Peter einen erfahrenen Berater für den

süddeutschen Raum. Bernd Peter wechselt mit seinem Team zu Baker Tilly an den

Standort Stuttgart und wird in seiner Partnerrolle insbesondere das Co- und

Outsourcing im Bereich der internen Revision weiter vorantreiben. Die Beratung,

Prüfung und der Aufbau von Risikomanagement-, Compliance-Management- sowie

internen Kontrollsystemen gehören ebenso zu seinem Aufgabenbereich. Seine

Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Maschinenbau, Public Sector (vor

allem Energieversorger und Wohnungsbau) und Automotive.