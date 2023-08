SCHIERMONNIKOOG (dpa-AFX) - Im Fall des havarierten Autofrachters vor der niederländischen Nordseeküste ist weiter offen, ob das Schiff nach einer Inspektion möglicherweise in einen deutschen Hafen kommen könnte. Bislang lägen keine Anfragen zur Übernahme des Havaristen von niederländischen Behörden und Bergungsunternehmen vor, teilte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums in Berlin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Auch ein Angebot von deutscher Seite ist hier nicht bekannt." Zuständig für so eine Anfrage wäre auf deutscher Seite das Havariekommando in Cuxhaven.

Bei der Wahl eines Zielhafens für havarierte Schiffe handele es sich immer um Einzelfallentscheidungen, teilte das Ministerium mit. Dabei werde sowohl das konkrete Gefährdungspotenzial eines Havaristen als auch der für den speziellen Fall geeignete Notliegeplatz berücksichtigt. "Vor Abschluss der Begutachtung des Havaristen auf seinem aktuellen, vorläufigen Ankerplatz können keine Aussagen über gegebenenfalls in Frage kommende Häfen getroffen werden", hieß es.