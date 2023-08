PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die westeuropäischen Aktienmärkte teils kräftig nachgaben, legte die Börse in Ungarn zu. In Tschechien schloss der Aktienmarkt fast unverändert, während in Polen und Russland moderate Verluste verbucht wurden.

In Budapest rückte der Bux um 0,84 Prozent auf 53 823,23 Punkte vor. Starke Zuwächse verzeichneten vor allem die Anteile der OTP Bank mit plus 1,5 Prozent. MTelekom zählten mit plus 1,1 Prozent ebenfalls zu den besten Werten.