Heute steigen die (Kapitalmarkt-) Zinsen (also die Renditen für Staatsanleihen) trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA - das ist sehr ungewöhnlich! Denn normalerweise fallen die Renditen bei schwachen Wirtschaftsdaten - was ist da also los? Der Grund dürfte der kommende Schulden-Tsunami der USA sein: bis Jahresende werden die USA 1,8 Billionen Dollar an neuen Schulden über die Emission von Anleihen aufnehmen - in der Welt gibt es keine zehn Länder, die ein höheres BIP haben als die USA in nicht einmal einem halben Jahr neue Schulden aufnehmen! Weil immens viel Anleihen-Angebot auf den Markt kommt, steigen tendentiell die Kapialmarkt-Zinsen - und das wiedeum ist erstens eine Liquiditäts-Konkurrenz für die Aktienmärkte. Und zweitens sind die hohen Zinsen dann eine immer attraktivere Alternative für die Aktienmärkte..

