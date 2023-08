Airalo, der weltweit größte eSIM-Marktplatz, erhält 60 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie B Finanzierung

Die Mitbegründer Abraham Burak und Bahadir Özdemir bedankten sich mit den folgenden Worten: ,,In den letzten Jahren hat Airalo die Probleme von Millionen von Reisenden gelöst und ihre Erfahrungen verbessert, indem es weltweit besonders erschwingliche und zugängliche Anbindungen bereitgestellt hat. Dieses neue Investorenkonsortium wird uns in unserem Bestreben, ein Gateway zur weltweiten sofortigen Konnektivität zu bauen, weiter unterstützen".

Mit einer Reichweite von über 200 Ländern und Regionen hat Airalo das Vertrauen von Millionen von Benutzern weltweit gewonnen. Der Remote First-Ansatz des Unternehmens hat ein vielfältiges Team von über 250 Fachleuten in 44 Ländern hervorgebracht. Die Webseite und die App von Airalo sind in 22 Sprachen verfügbar und sollen in naher Zukunft auf 53 Sprachen erweitert werden - ein Beweis für die globale Attraktivität des Unternehmens. Die Airalo-App hat eine Bewertung von 4,7 Sternen im App Store und 4,6 Sternen im Google Play Store und ist in mehreren Ländern die Nummer 1 unter den Reise-Apps, was die Zufriedenheit der Benutzer unterstreicht.

Airalos bemerkenswerter Wachstumskurs und sein unermüdliches Engagement, das Reiseerlebnis zu transformieren, haben das Unternehmen als Vorreiter und unverzichtbaren Reiseanbieter positioniert. Mit der Zufuhr von neuem Kapital und strategischen Partnerschaften ist Airalo bereit, seine Expansion zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Reisende auf der ganzen Welt nahtlos verbunden bleiben können, wo immer sie auch unterwegs sind.

