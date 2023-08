Chance vertan?!

Nach einer knackigen Korrektur drehte Silber Ende Juni zunächst nach oben ab. Das Edelmetall konnte dabei durchaus wichtige Akzente setzen, doch der eigentliche Befreiungsschlag blieb Silber verwehrt. Ist die Chance bereits vertan?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber vom 27.06. hieß es unter anderem „[…] Zunächst konnte sich Silber wieder von den 23 US-Dollar lösen und attackierte daraufhin den Widerstandsbereich um 24,4 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Widerstandszone hätte dem Edelmetall noch einmal Aufwärtspotential in Richtung 25 US-Dollar oder gar in Richtung 26+ US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) verschafft. Doch dazu kam es nicht, denn im entscheidenden Moment versagten Silber die Kräfte und es ging wieder abwärts. Der Rücksetzer entwickelte sofort veritable Abwärtsdynamik. Die 23 US-Dollar wurden erneut durchbrochen. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 22 US-Dollar drohte. Silber drehte jedoch wieder nach oben ab und ringt derzeit erneut mit den 23 US-Dollar. Kurzum. Die letzten Handelstage haben gezeigt, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage das Aufwärtspotential des Edelmetalls auf den Bereich von 24,4 US-Dollar begrenzt zu sein scheint. Es bedarf von fundamentaler Seite stärkerer Impulse. Ein Schwächeanfall des Greenbacks wäre ein solcher. Doch aktuell zeichnet sich der US-Dollar eher durch Robustheit aus. Insofern bleibt die Situation für Silber bis auf weiteres angespannt und eine Herausforderung.“



Das Chartbild hellte sich in den letzten Tagen und Wochen zunächst deutlich auf, obgleich es dem Edelmetall nicht gelang, das Korrekturszenario aufzubrechen.

Der Bruch des Abwärtstrends (rot dargestellt) sowie die Rückeroberung der außerordentlich wichtigen Zone um 24,0 US-Dollar / 24,4 US-Dollar führten zu einer gewissen Entspannung. Doch der Blick auf den Chart verdeutlicht, dass die eigentliche Herausforderung – der Bereich des Doppeltops um 26 US-Dollar – nicht ernsthaft angegangen wurde. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Vorstoß geriet ins Wanken.

Mittlerweile hat sich Silber in die Zone 24,4 US-Dollar / 24,0 US-Dollar zurückgezogen. Damit droht die Erholung zu scheitern. Ein Rücksetzer unter die 24 US-Dollar wäre als Warnsignal zu interpretieren. Gleichzeitig würde in diesem Fall eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23 US-Dollar oder gar 22 US-Dollar drohen.

Kurzum. Die Erholung steht am Scheideweg. Der jüngste Rücksetzer bringt das Erholungsszenario mächtig unter Druck. Ein Bruch der 24 US-Dollar würde der Erholung wohl final den Stecker ziehen. Mit Blick auf die Oberseite muss es Silber gelingen, die Widerstandsbereiche um 25 US-Dollar und vor allem um 26 US-Dollar (Doppeltop) aus dem Weg zu räumen.