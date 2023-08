JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple vor den am 3. August erwarten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 190 auf 235 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee verschob in der am Dienstag vorliegenden Studie zugleich den Zeitraum für sein Kursziel von bisher Dezember 2023 auf nun Dezember 2024. Die Anleger begännen mittlerweile, über das laufende Jahr hinauszublicken, schrieb er. Ihm zufolge ist der iPhone-Hersteller gut aufgestellt, um mit den anstehenden Zahlen das Vertrauen der Anleger zu stärken./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 16:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer