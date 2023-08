Übertragungsnetzbetreiber prognostiziert deutlich und dauerhaft sinkende Strompreise

50Hertz-Chef Kapferer: Schon in einigen Jahren stabil 10 Cent oder weniger pro

kWh - "Ausbau erneuerbarer Energien bestes Hilfsprogramm für Industrie"



Osnabrück. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat dauerhafte niedrige

Strompreise in wenigen Jahren angekündigt. Bereits jetzt sänken die

Strombörsenpreise "gewaltig", sobald der Erneuerbaren-Anteil im 50Hertz-Netz auf

mehr als 90 Prozent steige, sagte Unternehmenschef Stefan Kapferer im Gespräch

mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Im Jahresdurchschnitt 2022 seien in

jeder 6. Stunde 100 Prozent erreicht worden, was zu Preisen "von 10 Cent oder

weniger pro Kilowattstunde führt". Bis 2032 wolle 50Hertz die 100-Prozent-Quote

"an 4-5 von 6 Stunden" erreichen. "Das wird wirklich für ein ganz anderes

Preisniveau sorgen und der ganzen Wirtschaft helfen. Kurzum: Den

Erneuerbaren-Ausbau voranzutreiben ist das beste Unterstützungsprogramm für

unsere Industrie", sagte der frühere Wirtschaftsstaatssekretär.