Von I Squared Capital finanziertes Unternehmen BDx Data Centers ernennt Manish Prakash zum President und Chief Business Officer

SINGAPUR, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- BDx Data Centers, ein Portfoliounternehmen der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft I Squared Capital, erweitert seine Wachstumsstrategie mit der Ernennung von Manish Prakash zum President und Chief Business Officer. Manish Prakash bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Hinblick auf Richtungsänderungen, den Aufbau nachhaltiger Unternehmen und digitale Transformation in führenden globalen Technologie- und Telekommunikationsunternehmen ein. Bei BDx wird Herr Prakash für die Geschäfts- und Wachstumsstrategie verantwortlich sein und alle kommerziellen, Marketing- und Vertriebsfunktionen in den verschiedenen Märkten des Unternehmens weltweit leiten.

Erfahrene Führungskraft der Technologiebranche wird BDx bei Umsatz, Marktexpansion und digitalem Wachstum in ganz Asien fördern







Zuletzt war Manish Prakash Managing Director der Asien-Pazifik-Region für Microsofts regulierte Branchen – Energie, kritische Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bildung und öffentlicher Sektor. Vor Microsoft war Herr Prakash bei Telenor als SVP und Leiter des Geschäftsbereiches Telenor Global Enterprise tätig und leitete das B2B Enterprise-Geschäft in nordischen Ländern und Asien. Manish Prakash war darüber hinaus President von Airtel Business/Enterprise und hatte leitende Führungspositionen bei Accenture, SK Group und Tech Mahindra inne. Mit einem MBA von INSEAD ist er Mitglied des Beirats von Asian Development Bank (ADB) und Ecosystm.

„Manish Prakash bringt eine Fülle an Branchenerfahrung, fundierte Geschäftsexpertise und eine strategische Denkweise mit, die es BDx ermöglichen wird, weiterhin in neue Märkte zu expandieren und den wachsenden Anforderungen von Unternehmen und Hyperscalern gerecht zu werden", erklärte Mayank Srivastava, CEO von BDx Data Centers. „Er ist eine außergewöhnliche Führungskraft, die unserem Unternehmen neue Erfolge bescheren und unsere wachsenden Teams in verschiedenen Geschäftsbereichen dazu inspirieren wird, Innovationen mit Blick auf die Zukunft weiter voranzutreiben. Wir freuen uns, Manish Prakash und die kürzlich eingestellten Führungskräfte im BDx-Team willkommen heißen zu dürfen."