"So galten im Juli 915.000 Menschen, also ein gutes Drittel aller Erwerbslosen, als langzeitarbeitslos, sind also mindestens ein Jahr ohne Job. Etwa ein Viertel der Langzeitarbeitslosen hat sogar vier Jahre und länger nicht gearbeitet. Viele dieser Menschen könnten wieder arbeiten - vorausgesetzt, sie werden entsprechend vorbereitet und qualifiziert, unterstützt und betreut. Inzwischen gibt es zahlreiche Programme und Maßnahmen, die speziell auf diese Personengruppe zugeschnitten sind. Und es gibt durchaus Erfolge zu vermelden. Allein: Der Mangel an Arbeits- und vor allem Fachkräften lässt sich damit nicht beheben."/yyzz/DP/he

