MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Faeser/Grenzkontrollen:

"Die Ampel hat, unter lautem Wehklagen der Grünen, in der Asylpolitik zwar die Überschriften geändert. Aber im Kleingedruckten bleibt alles so lax, wie es unter Merkel war. Während Putin Migranten gezielt über Polen und Tschechien nach Deutschland schleusen lässt, um unser Land zu destabilisieren, lehnt Bundesinnenministerin Faeser die von der Polizei verlangten Grenzkontrollen weiter kategorisch ab. Faesers Nein ist in seiner Symbolwirkung so fatal wie die von den Grünen durchgesetzte Abschaltung der letzten Atommeiler inmitten der größten Energiekrise. Faktisch erklärt sich die Regierung für unzuständig. Sie überlässt es Städten und Gemeinden, mit dem Ansturm irgendwie fertig zu werden, und verweist lapidar auf die geplanten EU-Asylverfahren an den Außengrenzen. Doch die werden noch lange auf sich warten lassen. Diese Zeit haben Landräte und Bürgermeister nicht mehr. Die SPD mit Blick auf die AfD eigentlich auch nicht."