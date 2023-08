MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Ukraine-Getreide:

"Dass das Mittelmeer-Land Kroatien seine Häfen für ukrainisches Getreide öffnet, ist wie ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung Kreml: Mag Putin nach dem von ihm aufgekündigten Getreideabkommen auch Kiews Häfen am Schwarzen Meer zerbomben lassen - sein Ziel, die Ukraine als einen der weltweit wichtigsten Nahrungsmittel-Produzenten auszuschalten, hat er verfehlt. Ukrainisches Korn wird nun von EU- und Nato-Territorium aus in alle Welt verschifft. Doch der Weg an die Adria ist die Schwachstelle dieser Getreide-Strategie: Das Verladen auf Donau-Binnenfrachter, der sich anschließende Lkw-Transport an die Küste und das erneute Umladen auf große Schiffe macht Kiews Getreide teurer. Zudem hat Russland bereits gezeigt, dass auch die Donauhäfen des überfallenen Landes in Raketen-Reichweite liegen. 180 000 Tonnen Getreide sollen dort beim Beschuss bereits vernichtet worden sein. Es ist zu befürchten, dass Putin seine Terrorangriffe auf diese Ziele verstärken wird - auf dass nur wenig Korn in Kroatien ankommt."/yyzz/DP/he