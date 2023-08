SYGNATURE DISCOVERY BESCHLEUNIGT GLOBALES WACHSTUM MIT WICHTIGER NORDAMERIKANISCHER AKQUISITION

Die Übernahme verschafft Sygnature einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil, da das Unternehmen seine globale Präsenz und seine Geschäftsaktivitäten ausweiten kann, um seine Expertise in der Wirkstoffforschung auf dem nordamerikanischen Markt zu nutzen. Gemeinsam schaffen Sygnature Discovery und NuChem eine globale Kraft, die Kundenprogramme von der Target-Validierung bis zur Kandidatenauswahl mit ihrer Expertise in der Wirkstoffforschung unterstützt und dabei das Beste aus den nordamerikanischen und britischen Aktivitäten kombiniert.

Marc Lebel, Pharm. D., Präsident und Vorsitzender von NuChem Sciences, sagte: „Unsere Unternehmensziele und Werte stimmen perfekt mit denen von Sygnature überein, um ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Wirkstoffforschung zu werden. Wir freuen uns, ein integraler Bestandteil der Sygnature Group zu werden und unser umfassendes wissenschaftliches Fachwissen und unsere Präsenz in Nordamerika und Europa zum Vorteil unserer Kunden und Mitarbeiter zu nutzen."

NuChem Sciences, ein führendes Auftragsforschungsinstitut auf dem nordamerikanischen Markt, beschäftigt über 300 Mitarbeiter in den Kompetenzzentren in Montreal und Québec City, Kanada, wo das Unternehmen weiterhin tätig sein und die Marktexpansion in Nordamerika vorantreiben wird.

Das 2011 gegründete Unternehmen NuChem Sciences bietet integrierte und eigenständige Forschungslösungen in den Bereichen medizinische, synthetische, Scale-up, Prozess- und computergestützte Chemie sowie DMPK, In-vitro -Biologie und In-vivo -Pharmakologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Proteinchemie an und stellt globalen Biotech- und Pharmaunternehmen in der Anfangsphase der Wirkstoffforschung entscheidendes Fachwissen im Bereich der Strukturbiologie zur Verfügung.